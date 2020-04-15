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Власть

Президент просит народ продемонстрировать высокую гражданскую ответственность

Президент Сооронбай Жээнбеков призвал всех кыргызстанцев к высокой гражданской ответственности. Об этом он заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

Глава государства отметил, что единственным действенным оружием общества для защиты от коронавирусного заболевания является четкое соблюдение санитарно-гигиенических требований и жесткой дисциплины.

«Сейчас нам необходимо продемонстрировать высокую гражданскую ответственность, соблюдение жесткой дисциплины. Мировая практика показывает, что недооценка риска может привести к возникновению угрозы не только для здоровья, но и для жизни человека. Я призываю вас к сплоченности и единству во имя будущего нашего государства, ради будущего наших детей», — обратился президент к народу.

Сооронбай Жээнбеков отметил, что ему, как главе государства, в первую очередь дорого здоровье всего общества и каждого соотечественника.

«Перед нами стоит задача — несмотря на экономические потери, сохранить жизни людей. Я искренне благодарен нашему мудрому народу за то, что, понимая чрезвычайность положения, он в большинстве своем сохраняет дисциплину», — сказал он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/150167/
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