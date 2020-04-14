20:56
USD 78.25
EUR 85.58
RUB 1.06
Власть

Сооронбай Жээнбеков просит Си Цзиньпина облегчить выплату по внешнему долгу

Состоялся телефонный разговор президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.

По данным пресс-службы главы государства, стороны обсудили актуальные направления и перспективы двустороннего сотрудничества, в том числе совместные меры по борьбе с коронавирусной инфекцией и возможность возобновления грузопотока через кыргызско-китайскую государственную границу.

Сооронбай Жээнбеков отметил, что кыргызская сторона высоко оценивает усилия, предпринимаемые правительством Китая по предотвращению распространения пандемии, а также стойкость, демонстрируемую китайским народом. Он выразил признательность за предоставленную гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом.

Учитывая негативное влияние инфекции на макроэкономическую ситуацию, Сооронбай Жээнбеков предложил рассмотреть возможность облегчения и пролонгации выплат по внешнему долгу Кыргызстана перед Китаем.

Стороны выразили взаимную солидарность и готовность к оказанию поддержки друг другу в сложившейся ситуации, договорились о направлении медицинских экспертов из Китая в Кыргызстан для борьбы с заболеванием.

Напомним, сегодня президент подписал указ о продлении режима ЧП до 30 апреля.  
Ссылка: https://24.kg/vlast/150126/
просмотров: 1714
Версия для печати
Материалы по теме
Дополнительные полномочия силовиков повысили коррупционные риски
ВОЗ: Пандемия коронавируса в мире еще не достигла пика, вакцины пока нет
Цифра дня. 13,5 миллиона сомов поступило на счет для помощи нуждающимся
На кыргызско-таджикской границе выставлены дополнительные отряды. Для чего?
Китайские врачи проконсультируют кыргызских коллег по лечению коронавируса
В ЕАЭС отменят таможенные сборы в рамках борьбы с пандемией коронавируса
Депутат Жогорку Кенеша предлагает продлить режим ЧП до конца Орозо
Казахстан категорически против пропуска кыргызстанцев, застрявших в Соль-Илецке
ЕАЭС нужны зеленые коридоры для доставки товаров в кризисных ситуациях
В Минздраве утверждают, что средств защиты в Баткенском районе достаточно
Популярные новости
Почему не&nbsp;может быть и&nbsp;речи о&nbsp;прекращении карантина, объяснил премьер-министр Почему не может быть и речи о прекращении карантина, объяснил премьер-министр
Президент выслушал мнение спикера, депутатов и&nbsp;премьера о&nbsp;продлении режима&nbsp;ЧП Президент выслушал мнение спикера, депутатов и премьера о продлении режима ЧП
Жогорку Кенеш рассмотрит вопрос о&nbsp;режиме ЧП&nbsp;15&nbsp;апреля Жогорку Кенеш рассмотрит вопрос о режиме ЧП 15 апреля
Не&nbsp;хватает информации. Депутаты Жогорку Кенеша о&nbsp;продлении режима&nbsp;ЧП Не хватает информации. Депутаты Жогорку Кенеша о продлении режима ЧП
Бизнес
Люди помогают людям. Компания Santo оказала помощь врачам на&nbsp;юге и&nbsp;в&nbsp;Бишкеке Люди помогают людям. Компания Santo оказала помощь врачам на юге и в Бишкеке
Приложение &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; скачали более 1&nbsp;миллиона раз! Приложение «Мой О!» скачали более 1 миллиона раз!
Цена на&nbsp;газ в&nbsp;апреле не&nbsp;изменится. &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; продлевает тарифы марта Цена на газ в апреле не изменится. «Газпром Кыргызстан» продлевает тарифы марта
Акция &laquo;MEGA для студентов&raquo;. Бесплатно для всех учащихся! Акция «MEGA для студентов». Бесплатно для всех учащихся!
14 апреля, вторник
20:40
Мужу экс-депутата ЖК Ширин Айтматовой продлили срок содержания под стражей Мужу экс-депутата ЖК Ширин Айтматовой продлили срок сод...
20:20
Дополнительные полномочия силовиков повысили коррупционные риски
19:52
Сооронбай Жээнбеков просит Си Цзиньпина облегчить выплату по внешнему долгу
19:52
ВОЗ: Пандемия коронавируса в мире еще не достигла пика, вакцины пока нет
19:33
В Бишкеке продолжают капитальный ремонт дорог. В списке — 29 улиц