Производители просят у правительства разрешение на экспорт защитных масок. Об этом на совместном заседании двух комитетов Жогорку Кенеша сообщил депутат Жаныбек Бакчиев.

По его словам, в Кыргызстане швейники в состоянии не только обеспечить внутренний рынок защитными масками, но и готовы их экспортировать, а значит — пополнять бюджет страны.

«Многие производители, в том числе швейники, переквалифицируются, начинают шить либо маски, либо защитные костюмы. Есть письмо швейной компании правительству с просьбой разрешить им экспорт защитных масок. Эти люди в связи с распространением коронавирусной инфекции купили оборудование и соответствующие ткани. Приостановив производство основного ассортимента, предприниматели перешли на производство защитных масок. Объем готовой продукции в сутки составляет 250-300 тысяч единиц. За это время швейники сшили 2 миллиона масок, реализовали 1,3 миллиона. Если в стране нет уже ажиотажного спроса, нет покупателей, разрешите нашим швейникам выходить на другие рынки», — сказал Жаныбек Бакчиев.

По словам нардепа, швейники вынуждены сейчас приостановить производственный процесс и отправить более 200 работников в отпуск без содержания.

Если бы правительство создало им соответствующие условия, эти люди не пополнили ряды безработных, которым нужна продуктовая помощь. Напротив, они бы сами зарабатывали и пополняли бюджет страны.

Вице-премьер-министр Эркин Асрандиев пообещал в течение недели решить проблему.

Отметим, 3 февраля правительство запретило экспорт некоторых видов товаров, в том числе медицинских масок из-за образовавшегося дефицита.