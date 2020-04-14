Президент примет участие во встрече Высшего Евразийского экономического совета

Сооронбай Жээнбеков сегодня примет участие в рабочей встрече членов Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в формате видеоконференции.

По данным пресс-службы главы государства, на встрече, которая пройдет под председательством Республики Беларусь, будет обсужден вопрос предотвращения распространения коронавирусной инфекции и обеспечения экономической стабильности в Евразийском экономическом союзе.

Членами ВЕЭС являются президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков, лидер Республики Беларусь Александр Лукашенко, президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, глава Российской Федерации Владимир Путин, премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян.