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Власть

Сооронбай Жээнбеков призвал глав тюркоязычных государств помочь мигрантам

Фото пресс-службы президента КР

Сооронбай Жээнбеков на внеочередном заседании Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) в формате видеоконференции внес ряд предложений по консолидации усилий в борьбе с распространением коронавирусной инфекции и ее последствиями. Об этом сообщила пресс-служба президента КР.

Глава государства отметил, что закрытие границ негативно отразилось на обеспечении населения и медиков защитными средствами.

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«Ограничения на границах создают сложности для своевременного выполнения государством своих социальных обязательств. По прогнозам из-за последствий пандемии доходная часть нашего бюджета может уменьшиться на 20 процентов. В этой связи предлагаю уменьшить барьеры на границах для поставок гуманитарных грузов, обеспечения населения повседневными товарами, лекарствами и медицинским оборудованием. Необходимо обменяться списками товаров продовольственной безопасности, на основе которых нужно разработать единый реестр товаров Тюркского совета. Нужно утвердить алгоритм оперативного обмена информацией о переходе грузового транспорта через границы и о возникающих проблемах», — подчеркнул президент.

Сооронбай Жээнбеков отметил необходимость разработки механизмов снижения цен по экспорту вышеобозначенных товаров между странами — членами организации, облегчения механизмов административных и таможенных пошлин при их доставке и создания Антикризисного фонда Тюркского совета.

пресс-службы президента КР
Фото пресс-службы президента КР. Заседание ССТГ проходит в онлайн-формате

Вместе с этим указал на верность дачи поручения секретариату Тюркского совета о создании единой онлайн-платформы.

«В рамках данной платформы, в целях борьбы с различными опасными заболеваниями предлагается создать единую виртуальную базу лекарственных препаратов. Онлайн-платформа ускорит процесс своевременной проверки наших граждан, прибывающих из других стран, а также выявления зараженных и контактировавших с ними лиц. Послужит основой для организации видеоконференции наших министров здравоохранения с целью обмена информацией и опытом, а также совместного противодействия заболеванию», — подчеркнул глава государства.

Он добавил, что многие граждане стран совета из-за введенных ограничений в связи с коронавирусом не могут вернуться из-за рубежа.

«Есть угроза того, что многие наши соотечественники, работающие на территории стран — участниц организации, останутся без работы из-за последствий этой инфекции. В связи с этим я хотел бы попросить вас оказать всестороннюю помощь гражданам Кыргызской Республики, оказавшимся в сложной ситуации, и предоставить им миграционные льготы. В свою очередь заявляю, что Кыргызстан готов на своей территории оказать поддержку гражданам стран — членов организации, нуждающимся в помощи», — отметил Сооронбай Жээнбеков.

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Он добавил, что распространение коронавирусной инфекции в мире и затяжной характер сложившейся ситуации обуславливают создание множества рисков.

«Сегодня мы сталкиваемся со множеством проблем в социальной, торгово-экономической и миграционной сферах. Нам необходимы совместные действия для предотвращения дальнейшего распространения болезни на территории наших стран. Тесное сотрудничество и совместная борьба очень важны в это непростое время. Как гласит кыргызская народная мудрость: «чогуу көтөргөн жүк — жеңил болот («общими усилиями, ноша станет легче»)», — заключил президент Сооронбай Жээнбеков.
Ссылка: https://24.kg/vlast/149743/
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