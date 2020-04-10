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Власть

Все равны. Депутат о бесплатной юридической помощи по гражданским делам

Депутат Асель Кодуранова заявляет о нарушении прав тех, кто разбирается в судах по гражданским и административным делам. Бесплатная юридическая помощь им не предоставляется, и нардеп предлагает законодательно это исправить.

По ее словам, Центр по координации гарантированной государством юридической помощи в соответствии со своими функциональными обязанностями должен отслеживать не только качество предоставляемых услуг, но и оказываются они или нет. 

В большинстве случаев координаторам центра удавалось урегулировать вопросы на стадии обращения. Просто давались нужные консультации, и это позволяло не затрачивать ресурсы на обращения в суды.

Асель Кодуранова

В законопроект парламентарий предлагает включить несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, как получателей бесплатных услуг юристов по гражданским и административным делам.

Асель Кодуранова добавила, что в части предоставления квалифицированной юридической помощи по уголовным делам дополнен круг получателей — включены беженцы и пострадавшие от семейного насилия.
Ссылка: https://24.kg/vlast/149668/
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