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Власть

Соратник бывшего президента вышел из списка кандидатов в депутаты от СДПК

Соратник бывшего президента Алмазбека Атамбаева, нынешний глава СЭЗ «Бишкек» Дуйшенбек Ирсалиев вышел из состава кандидатов в депутаты от партии СДПК, он подал заявление в ЦИК. Об этом стало известно сегодня на заседании Центризбиркома. 

Отметим, что Дуйшенбек Ирсалиев должен был прийти в Жогорку Кенеш вместо Осмонбека Артыкбаева, чьи депутатские полномочия досрочно прекращены в связи с решением суда. Он признан виновным по уголовному делу о модернизации ТЭЦ и приговорен судом к выплате штрафа. 

Таким образом, вместо него вакантный мандат может получить 54-летний Саматбек Ибраев. Из открытых источников известно, что он является главой международного фонда «Саякбай манасчи». 
Ссылка: https://24.kg/vlast/149652/
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