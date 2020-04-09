Соратник бывшего президента вышел из списка кандидатов в депутаты от СДПК

Соратник бывшего президента Алмазбека Атамбаева, нынешний глава СЭЗ «Бишкек» Дуйшенбек Ирсалиев вышел из состава кандидатов в депутаты от партии СДПК, он подал заявление в ЦИК. Об этом стало известно сегодня на заседании Центризбиркома.

Отметим, что Дуйшенбек Ирсалиев должен был прийти в Жогорку Кенеш вместо Осмонбека Артыкбаева, чьи депутатские полномочия досрочно прекращены в связи с решением суда. Он признан виновным по уголовному делу о модернизации ТЭЦ и приговорен судом к выплате штрафа.

Таким образом, вместо него вакантный мандат может получить 54-летний Саматбек Ибраев. Из открытых источников известно, что он является главой международного фонда «Саякбай манасчи».