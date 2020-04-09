В парламенте Кыргызстана появился новый депутат

В Жогорку Кенеше появился новый депутат. Об этом сообщает ЦИК.

По данным ведомства, сегодня на заседании Центризбирком досрочно прекратил полномочия члена фракции «Республика — Ата-Журт» Аиды Исмаиловой, которая заняла пост вице-премьер-министра вместо Алтынай Омурбековой.

Вакантный мандат получила 30-летняя Айгерим Бешимбаева. Она является ведущим менеджером управления по работе с персонаном в одном из банков страны.

Кроме того, лишен депутатства и член фракции СДПК Осмонбек Артыкбаев. Он проходил обвиняемым по делу о модернизации ТЭЦ и решением суда приговорен к выплате штрафа.

Ранее сообщалось, что вместо него в Жогорку Кенеш может прийти соратник бывшего президента Алмазбека Атамбаева Дуйшен Ирсалиев. В 2014 году он работал заместителем руководителя аппарата главы государства, был главой Фонда по управлению госимуществом до 2015-го. А с 2016 года возглавляет СЭЗ «Бишкек».