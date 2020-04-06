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Власть

Первый вице-премьер недоволен. Местные власти не могут решить простые вопросы

«К сожалению, есть руководители, которые не могут решить на уровне простые организационные вопросы», — заявил на заседании республиканского штаба первый вице-премьер-министр Кыргызстана Кубатбек Боронов.

На заседании штаба обозначили недостатки в работе руководителей отдельных министерств и ведомств. Кубатбек Боронов пригрозил, что таких руководителей не просто уволят, а привлекут к ответственности.

«Спрос будет строгим. К примеру, аким Ала-Букинского района целый день без уважительной причины задерживал работников, которые ехали на вахту. Президент же вопрос обеспечения беспрерывного процесса работы на производствах обозначил приоритетным», — отметил он.

Полномочному представителю правительства в Джалал-Абадской области Нурболоту Мирзахмедову поручили дать представление по принятию мер в отношении акима Ала-Букинского района за упущения в работе.
Ссылка: https://24.kg/vlast/149257/
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