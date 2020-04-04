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Власть

Премьер-министр повез в Ошскую область гуманитарную помощь

Фото пресс-службы правительства. Мухаммедкалый Абылгазиев прилетел в Ошскую область

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев прибыл с рабочей поездкой в Ошскую область. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата кабмина.

Сообщается, что глава правительства полетел на юг на военно-транспортом самолете с гуманитарным грузом, состоящим из средств индивидуальной защиты.

«В ходе рабочей поездки Мухаммедкалый Абылгазиев посетит Ошскую и Джалал-Абадскую области, где проверит работу санитарно-карантинных постов, посетит склады для продуктов питания и товаров первой необходимости и ознакомится с ходом весенних полевых работ», — говорится в сообщении.

В Кыргызстане на сегодня 144 подтвержденных факта коронавируса, один человек умер, девять излечились. Контактными с заболевшими являются 2,2 тысячи человек.
Ссылка: https://24.kg/vlast/149130/
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