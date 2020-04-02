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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Пропуска для проезда грузовых автомобилей с продуктами отменили

Отменены пропуска для грузовых автомобилей с продуктами питания для обеспечения их беспрепятственного передвижения. Решение принято на заседании республиканского штаба под председательством премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева, сообщили в пресс-службе правительства.

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«Каждый из нас должен понимать, что необходимо обеспечить все условия и беспрепятственное передвижение медицинским работникам, так как именно от них в первую очередь зависит, насколько быстро мы избавимся от вируса, не допустив его широкого распространения. Мы должны уделить особое внимание и сконцентрировать все усилия на организации слаженной работы по оказанию помощи нуждающимся гражданам. Необходимо обеспечить беспрепятственное передвижение всех большегрузных автомашин, которые перевозят медикаменты и социально значимые товары», — заявил глава правительства.

Для них должен быть организован зеленый коридор. То есть для грузопотока не должно быть препятствий.

Мухаммедкалый Абылгазиев

Мухаммедкалый Абылгазиев отметил особую важность обеспечения организованной работы по доставке продуктов питания социально уязвимым слоям населения.

«Организовать работу надо в ближайшие дни. Пока у наших граждан еще остаются запасы продуктов. Но мы должны работать на опережение и срочно мобилизовать усилия в первую очередь органов местного самоуправления. Ни одна нуждающаяся семья не должна остаться без внимания», — сказал он.

В Кыргызстане на сегодня 116 подтвержденных фактов коронавируса. Контактными с заболевшими являются 1,9 тысячи человек. Пять заразившихся коронавирусом находятся в реанимации, двое в крайне тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких.
Ссылка: https://24.kg/vlast/148979/
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