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Власть

Комендатура Бишкека продает пропуска. Премьер-министр обещал разобраться

В Бишкекской комендатуре продают пропуска. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил депутат Автандил Кулбараков.

Он предложил рассмотреть ответственность коменданта Бишкека Алмазбека Орозалиева.

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«Я сам ходил в комендатуру. Меня не пустили внутрь. Не дали никакую информацию. Самого коменданта не было на месте. Там многие, даже врачи роддомов, стоят, не могут получить пропуск. Все неорганизованно. Тут наши коллеги говорят, что пропуска продаются», — сказал Автандил Кулбараков.

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев признал недостатки в работе комендатуры.

«Конечно, есть недостатки в работе комендатуры. Это, наверное, из-за того, что наша страна впервые сталкивается с такой ситуацией. Мы тоже слышали, что пропуска продаются, выдаются по блату. Дайте время, все приведем в порядок», — ответил глава кабмина.
Ссылка: https://24.kg/vlast/148833/
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