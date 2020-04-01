Эркин Асрандиев заверил депутатов, что вопрос аккредитации СМИ рассматривается

Комендатура Бишкека рассматривает вопрос аккредитации СМИ. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил вице-премьер-министр Эркин Асрандиев.

Депутат Садык Шер-Нияз поинтересовался, как правительство намерено обеспечить требование об открытости и доступе к информации, которое содержится в постановлении парламента о мерах в связи с ситауцией распространения коронавирусной инфекции.

«Почему в этом списке нет журналистов? Почему только государственные СМИ должны информировать народ? Сегодня ряд нардепов не пропустили на некоторых блокпостах, им пришлось объехать. Если вы нарушаете права депутатов, что говорить о сотрудниках СМИ», — возмутился народный избранник.

Эркин Асрандиев заверил, что вопрос аккредитации СМИ сейчас рассматривается.