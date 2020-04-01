Исхак Пирматов: Правительство лоббирует интересы узкого круга бизнес-структур

Правительство лоббирует интересы узкого круга бизнес-структур, которые пользуются сложившейся ситуацией. Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявил депутат Исхак Пирматов во время обсуждения проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты КР по вопросам стабилизации социально-экономической ситуации в связи с обстоятельствами непреодолимой силы» (Налоговый кодекс, Кодекс о нарушениях), инициированный чиновниками.

По словам депутата, принятие законопроекта в таком виде может привести к монополизации внутреннего рынка.

«В предлагаемой редакции одной из статей кодекса о нарушениях четко написано, что импорт товаров на территорию КР с территории государств — членов ЕАЭС и реализация произведенных на территории КР товаров по цене ниже минимального уровня контрольных цен влечет наложение штрафа третьей категории. Например, если какой-то товар ввозится из Казахстана или России и на него устанавливается минимальный уровень контрольных цен (МУКЦ) в размере 100 сомов. При этом если производимый в Кыргызстане товар будет сбываться по 50 сомов, то местного производителя оштрафуют. Я считаю, что это абсолютно лоббистский законопроект, который преследует интересы узкого круга бизнес-структур», — заявил Исхак Пирматов.

Вице-премьер-министр Эркин Асрандиев пояснил, что внесение данной нормы вызвано необходимостью создания равных условий для предпринимателей всех членов ЕАЭС.

«Прежде возникла такая ситуация, когда импортеры Казахстана и России занижали стоимость ввезенной продукции: вместо 100 сомов указывали 10 или 1 сом для того, чтобы избежать налога. В связи с этим решением правительства был введен МУКЦ. Однако в рамках ЕАЭС был поднят вопрос о том, что данная мера создает неравные условия для производителей из других стран ЕАЭС», — сказал Эркин Асрандиев.