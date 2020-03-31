Правительство обещает бесперебойные поставки продуктов в город Ош

В Оше вице-премьер-министр Акрам Мадумаров и мэр южной столицы Таалайбек Сарыбашов ознакомились с ценами на продовольственные товары в крупных торговых центрах города. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Уточняется, что член кабмина посетил супермаркеты «Глобус», «Фрунзе», «Народный».

Цены на основные продукты питания остались на том же уровне, что были до введения режима ЧП. Акрам Мадумаров подчеркнул, что работа по бесперебойной доставке продуктов питания должна быть на постоянном контроле.

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«Все мы хорошо знаем, что в связи с объявленным ЧП жители сидят дома и выходят только в случае крайней необходимости. Поэтому необходимо задействовать все ресурсы, чтобы не было нехватки продовольственных товаров», — отметил он.

Мэр Оша предложил представителям торговых центров организовать доставку продуктов питания на дом на заказ.

«В городе постоянно анализируются цены и мониторится наличие основных продовольственных товаров во всех торговых точках. Продовольственные товары и продукты питания поступают в торговые точки постоянно и запаса продуктов достаточно. Представители фирм, осуществляющие доставку продуктов, беспрепятственно провозят в город свой товар через санитарно-карантинные блокпосты. Все продовольственные магазины продолжают свою работу, обеспечивая горожан необходимыми продуктами питания. В связи с комендантским часом все они работают с 8.00 и до 17.30», — сказал Таалайбек Сарыбашов.

В Кыргызстане на сегодня 107 подтвержденных фактов коронавируса. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.