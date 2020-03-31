Совбез обсудил проблемы из-за коронавируса. О чем говорил Сооронбай Жээнбеков

«Обеспечение продовольственной безопасности и забота о гражданах также важны, как сама борьба с коронавирусной инфекцией и охрана здоровья населения», — заявил президент Сооронбай Жээнбеков на заседании Совета безопасности в узком составе с участием руководителей государственных органов страны.

На заседании Совбеза сегодня рассмотрен вопрос усиления мер, направленных на предотвращение дальнейшего распространения коронавирусной инфекции и обеспечение продовольственной безопасности.

Глава государства отметил, что наряду с другими странами, пострадавшими от распространения коронавирусной инфекции, Кыргызстан также принимает предупредительные и защитные меры. Он напомнил, что, опираясь на конституционный закон, был введен режим чрезвычайной ситуации, а затем и чрезвычайное положение на территории отдельных городов и районов.

«Как показывает международный опыт, снижение взаимных контактов между людьми сокращает дальнейшее распространение заболевания. Мы видим, что наши граждане соблюдают карантинные правила, значительно сократились передвижения. То, что люди не покидают свои дома и с пониманием относятся к ситуации, — большая помощь медикам. Это один из путей недопущения дальнейшего распространения инфекции», — подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Он заметил, что КР, как и все государства мира, в данной ситуации сильно страдает с экономической точки зрения.

«Наносится большой урон бизнесу. У нас много соотечественников, которые зарабатывают на повседневной работе и кормят свои семьи. У нас есть граждане из социально уязвимых слоев. Они нуждаются в поддержке. Мы все это видим и понимаем ситуацию. Благодарны предпринимателям и тем лицам, которые, имея возможность, помогают своим односельчанам на местах в сложившейся ситуации», — отметил президент, добавив, что от правительства требуются оперативные действия в этом направлении.

«Необходимые защитные средства, условия труда, заработная плата, премиальные должны непрерывно обеспечиваться в полном объеме», — заключил Сооронбай Жээнбеков.