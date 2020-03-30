Власти заверяют, что не скрывают информацию о количестве больных коронавирусом

Информация о заразившийся коронавирусом открыта и достоверна. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов.

Он отметил, что в Кыргызстане невозможно ничего скрыть и нет необходимости.

«Хорошая особенность нашей страны — открытость и прозрачность. Всего сдано 13 тысяч анализов, около 8 тысяч результатов еще не готово, ждем. Граждане сдают два вида тестов, если по ним есть противоречия, то назначается повторный. Особенность этой инфекции — иногда с первого раза не удается выявить, так как вирус может находиться в спящем режиме», — сообщил Кубатбек Боронов.

По данным правительства, сейчас есть 30 тысяч экспресс-тестов для выявления коронавируса.

На сегодня в Кыргызстане 94 подтвержденных случая коронавируса. 91 человек в активной стадии, трое выздоровели. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.