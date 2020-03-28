11:40
USD 80.20
EUR 88.31
RUB 1.03
Власть

Президенты Кыргызстана и Таджикистана переговорили по телефону

Сегодня состоялся телефонный разговор президентов Кыргызстана и Таджикистана.

По данным пресс-службы главы государства, Сооронбай Жээнбеков поздравил Эмомали Рахмона с успешным проведением выборов депутатов в нижнюю и верхнюю палаты парламента Таджикистана, которые прошли 1 и 27 марта 2020 года.

Главы государств обменялись мнениями по актуальным вопросам кыргызско-таджикских двусторонних отношений, в том числе по развитию приграничного сотрудничества. Стороны также обсудили совместные меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции, а также смягчению негативных последствий на экономику двух стран.

Ранее Сооронбай Жээнбеков провел телефонные переговоры с президентами Казахстана и Узбекистана.
Ссылка: https://24.kg/vlast/148338/
просмотров: 388
Версия для печати
Материалы по теме
Из-за коронавируса Турция прекратила авиасообщения с другими странами
Новых случаев заражения коронавирусом в Кыргызстане за сутки не регистрировали
Автоволонтеры не могут получить пропуска и просят комендатуру выдать документы
США потратят $2 триллиона на поддержку экономики из-за пандемии коронавируса
США и Италия обогнали Китай по числу заразившихся коронавирусом
На счет борьбы с коронавирусом поступило 49,5 миллиона сомов
В Бишкеке дезинфицируют улицы. Как это происходит
Коронавирус в Кыргызстане. ГКНБ продолжает выявлять распространителей фейков
За нарушение комендантского часа в Бишкеке оштрафуют 98 человек
В Бишкеке 98 человек задержали за нарушение комендантского часа
Популярные новости
Правительство ужесточило правила работы аптек и&nbsp;магазинов Правительство ужесточило правила работы аптек и магазинов
Комендантский час: маршрутный лист заполняется от&nbsp;руки и&nbsp;о&nbsp;других правилах Комендантский час: маршрутный лист заполняется от руки и о других правилах
На&nbsp;территории Бишкека, Оша и&nbsp;Джалал-Абада вводится чрезвычайное положение На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада вводится чрезвычайное положение
Чрезвычайное положение в&nbsp;Кыргызстане. Какие ограничительные меры будут введены Чрезвычайное положение в Кыргызстане. Какие ограничительные меры будут введены
Бизнес
Рекомендации от&nbsp;Dos Credobank Рекомендации от Dos Credobank
&laquo;Бакай Банк&raquo;: Как получить перевод &laquo;Золотая Корона&raquo; не&nbsp;выходя из&nbsp;дома «Бакай Банк»: Как получить перевод «Золотая Корона» не выходя из дома
Выдержит&nbsp;ли мобильная сеть в&nbsp;Кыргызстане &laquo;карантинные&raquo; нагрузки? Выдержит ли мобильная сеть в Кыргызстане «карантинные» нагрузки?
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;. Как передать показания и&nbsp;оплатить услуги удаленно «Газпром Кыргызстан». Как передать показания и оплатить услуги удаленно
28 марта, суббота
11:22
Есть решение суда, но экс-директора дома престарелых не восстановили на работе Есть решение суда, но экс-директора дома престарелых не...
11:13
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 28 марта
11:02
Президенты Кыргызстана и Таджикистана переговорили по телефону
11:00
Кыргызстан: кадровые перестановки за 23-27 марта
10:57
Из-за коронавируса Турция прекратила авиасообщения с другими странами