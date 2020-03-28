Президенты Кыргызстана и Таджикистана переговорили по телефону

Сегодня состоялся телефонный разговор президентов Кыргызстана и Таджикистана.

По данным пресс-службы главы государства, Сооронбай Жээнбеков поздравил Эмомали Рахмона с успешным проведением выборов депутатов в нижнюю и верхнюю палаты парламента Таджикистана, которые прошли 1 и 27 марта 2020 года.

Главы государств обменялись мнениями по актуальным вопросам кыргызско-таджикских двусторонних отношений, в том числе по развитию приграничного сотрудничества. Стороны также обсудили совместные меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции, а также смягчению негативных последствий на экономику двух стран.

Ранее Сооронбай Жээнбеков провел телефонные переговоры с президентами Казахстана и Узбекистана.