США потратят $2 триллиона на поддержку экономики из-за пандемии коронавируса

Президент США Дональд Трамп подписал закон о выделении $2 триллионов на поддержку граждан и экономики из-за распространения коронавируса COVID-19. Об этом сообщил «Коммерсант».

Выделение $2 триллионов — крупнейшая поддержка за всю историю США. В 2008 году для этого выделяли $800 миллиардов.

В 2020 году деньги пойдут на выплату $1,2–2,4 тысячи гражданам, а также по $500 на ребенка. Планируется расширение выплат пособий по безработице. Льготные кредиты получит как крупный, так и малый бизнес. Документ о выделении денег поддержал Конгресс США.

США вчера обогнали Китай по числу заразившихся, всего в стране зарегистрировали более 100 тысяч случаев заболеваний.