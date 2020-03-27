Президенты Кыргызстана и Казахстана переговорили по телефону. Что обсуждали

Сегодня состоялся телефонный разговор президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

По ее данным, стороны обсудили совместные меры по нераспространению коронавирусной инфекции, а также наращиванию сотрудничества в торгово-экономической и транспортно-транзитной сферах.

Накануне в телефонном разговоре главы правительств двух стран Мухаммедкалый Абылгазиев и Аскар Мамин обсудили вопросы обеспечения грузовых перевозок через кыргызско-казахстанскую государственную границу в условиях режима чрезвычайного положения, вновь подчеркнув важность создания условий для свободного перемещения товаров между странами.