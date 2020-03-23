Коронавирус в КР. Правительство вводит запрет на вывоз некоторых продуктов

Правительство вводит запрет на временный вывоз некоторых продуктов питания и товаров первой необходимости. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.
Как рассказали в аппарате кабмина 24.kg, в перечень включены пшеница, мука, растительное масло, сахар, яйца куриные, рис, макаронные изделия, дезинфицирующие и антибактериальные средства, салфетки, а также комбикорм и отруби.
Министерству экономики поручено уведомить Евразийскую экономическую комиссию о введении временного запрета на вывоз этих товаров из Кыргызстана.
На такие меры кабинет министров пошел, чтобы стабилизировать внутренний рынок.
На сегодня в Кыргызстане зарегистрировали 14 случаев заражения коронавирусом. В республике ввели режим чрезвычайной ситуации.