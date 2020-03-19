От зарплаты до миллиона. Депутаты поддержат борьбу с коронавирусом

Депутаты Жогорку Кенеша переведут месячную зарплату на счет правительства для борьбы с коронавирусом. Об этом сегодня на заседании сообщил спикер Дастанбек Джумабеков.

Депутат Тазабек Икрамов заявил, что в Сузакском районе не хватает лекарств и многие семьи нуждаются в помощи. «Я только что приехал из Сузака. Три села сегодня находятся в карантине. В Кызыл-Тууском айыльном округе живут 30 тысяч человек. Они нуждаются в помощи. Я сам решил перечислить 50 тысяч сомов на счет айыл окмоту», — сказал он.

По словам Дастанбека Джумабекова, некоторые нардепы выразили желание поддержать борьбу с коронавирусом, перечислив месячную зарплату. «Но если будет предложение, мы можем еще оказать помощь из фонда торага», — добавил он.

Депутат Марлен Маматалиев отметил, что торговый центр «ЦУМ» переводит на счет кабмина 1 миллион сомов, а он лично — 500 тысяч.

Ранее народный избранник Камчыбек Жолдошбаев заявил, что направит 1 миллион сомов для борьбы с коронавирусом. Пресс-служба парламента опубликовала квитанцию банка о поступлении денег на счет правительства от депутата.