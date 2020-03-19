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Власть

Счет для борьбы с коронавирусом в Кыргызстане предлагает открыть депутат

Правительство должно в срочном порядке открыть счет для сбора помощи в борьбе с коронавирусом. С инициативой на заседании Жогорку Кенеша выступил депутат Руслан Казакбаев.

По его словам, есть много кыргызстанцев, желающих поддержать правительство, поэтому необходимо открыть специальный счет для перевода денег.

«Запретили всем больше 50 человек собираться, а сами мы тут в одном зале сидим — больше ста депутатов плюс члены правительства. Очень много звонков поступает из дипломатических миссий, международных организаций, и наши местные бизнесмены готовы перечислить помощь. Поэтому надо открывать счет. Бюджетные деньги пока будем экономить», — предложил Руслан Казакбаев.

По его мнению, кабмин за последние две недели показал свою работоспособность.

«Если бы чиновники так работали всегда, как эти две недели,  то экономика Кыргызстана развивалась бы», — сказал депутат, но посетовал, что в аптеках не хватает нужных лекарств.
Ссылка: https://24.kg/vlast/147038/
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