Дональд Трамп гарантировал свое выдвижение кандидатом в президенты США

Президент США Дональд Трамп по итогам праймериз во Флориде и Иллинойсе обеспечил себе поддержку достаточного числа делегатов, чтобы гарантированно добиться выдвижения кандидатом в президенты на выборах в ноябре 2020 года. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Associated Press.

Агентство подсчитало, что благодаря победе на праймериз в этих двух штатах Дональд Трамп набирает больше, чем 1 тысяча 276 делегатов, необходимых для выдвижения кандидатуры на партийном съезде в июле.

Соперником Дональда Трампа от Демократической партии на выборах с большой долей вероятности станет бывший вице-президент США Джо Байден. Также такую возможность пока сохраняет сенатор Берни Сандерс, продолжающий борьбу с Джо Байденом.

Выборы президента США запланированы на 3 ноября 2020 года.