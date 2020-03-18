Депутаты Бишкекского горкенеша соберутся на внеочередную сессию

Депутаты Бишкекского городского кенеша соберутся 19 марта на внеочередную сессию. Об этом сообщили в пресс-службе БГК.

По ее данным, на повестке один вопрос — рассмотрение проекта постановления БГК «О представлении списков кандидатур в резервы участковых избирательных комиссий Бишкека».

В пресс-службе напомнили, что 17 февраля на официальном сайте Бишкекского городского кенеша опубликовали обращение Бишкекской ТИК к собраниям избирателей, общественным и некоммерческим организациям о приеме документов для формирования списка кандидатур в составы дополнительных избирательных комиссий.

«Документы принимались с 17 февраля до 16 марта. Согласно положению «О порядке формирования и расформирования избирательных комиссий и формирования, ведения резерва избирательных комиссий», городской кенеш обязан в порядке поступления регистрировать все письменные решения о выдвижении кандидатур в резерв избирательных комиссий в специальном журнале с указанием даты, часа, минут и номера кандидатуры или списка кандидатур», — отметили в пресс-службе.

Открытая сессия БГК по представлению списков кандидатур в резерв избирательных комиссий проводится не позднее трех дней после окончания срока выдвижения кандидатур, и решение сессии незамедлительно передается вместе с документами всех кандидатур в Бишкекскую ТИК.