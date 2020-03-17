Экс-глава МИД Эрлан Абдылдаев претендует на пост посла КР в Германии

Комитет Жогорку Кенеша по международным делам, обороне и безопасности одобрил кандидатуру бывшего министра иностранных дел Эрлана Абдылдаева на пост Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызстана в Федеративной Республике Германия. Решение принято на сегодняшнем заседании.

Депутаты единогласно поддержали его кандидатуру, отметив опыт работы на посту главы внешнеполитического ведомства.

Сам Эрлан Абдылдаев свое отсутствие в дипломатической сфере после ухода с должности объяснил семейными делами.

Экс-главе МИД 53 года, он выпускник МГИМО, владеет китайским и английским языками. Женат, есть сын и дочь.