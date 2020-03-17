Минфин обещает своевременно выплачивать зарплаты, пособия и пенсии

Правительство вовремя выплатит пенсии, пособия и заработные платы бюджетникам. Об этом на заседании комитета Жогорку Кенеша по международным делам, обороне и безопасности сообщила министр финансов Бактыгуль Жээнбаева.

По ее словам, информация о задержании заработной платы сотрудникам бюджетной сферы не соответствует действительности.

«Заработную плату, пенсии, пособия мы выплатим вовремя. Никакой задержки не будет», — заверила глава Минфина.

Бактыгуль Жээнбаева отметила: учитывая ситуацию с влиянием на экономику распространения коронавируса в мире, правительство приостановило все расходы на текущий ремонт зданий, транспортных средств.

«Приостановлено и финансирование массовых культурных и спортивных мероприятий», — добавила она.

По ее словам, несмотря на переход в режим экономии, если таможня и Налоговая служба не выполнят план по сборам платежей, то образуется большой дефицит в бюджете.

«Поэтому мы сейчас ведем переговоры с международными донорами и другими партнерами», — сообщила министр финансов.