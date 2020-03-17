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Власть

Аксыйские события — переломный момент в истории страны. Обращение президента

Сооронбай Жээнбеков направил обращение кыргызстанцам в связи с аксыйскими событиями 2002 года. Об этом сообщила пресс-служба президента КР.

«Аксыйские события 17 марта остались в истории страны как переломный момент на пути демократического развития. Это стало началом борьбы нашего народа с несправедливостью, послужило важной предпосылкой Мартовской и Апрельской народной революций. Сегодняшняя власть прилагает все усилия для того, чтобы оправдать доверие людей, которые подвергая свои жизни риску, выступили во имя будущего страны», — говорится в обращении.

Президент отметил, что в стране идет решительная борьба с коррупцией, проводится судебная реформа, реформа правоохранительных органов, направленные на установление справедливости, ведется большая работа по обеспечению безопасности, цифровизации и развитию экономики.

Мы всегда склоняем голову перед памятью соотечественников, которые отдали свою жизнь ради свободы и светлого будущего народа.

Сооронбай Жээнбеков

«Выражаем глубокую признательность и благодарность героям Аксыйских событий, получившим ранения и находящихся рядом с нами. Их пример учит нас ценить мир в стране, призывает как зеницу ока беречь стабильность и единство в обществе. Пусть всегда в народе будет согласие и единство, а на нашей земле — мир! Пусть Всевышний оберегает наш любимый Кыргызстан!» — говорится в сообщении.

Напомним, аксыйские события — расстрел демонстрации местного населения села Боспиек Аксыйского района Джалал-Абадской области Кыргызстана 17 марта 2002 года, протестовавшего против передачи части кыргызских территорий Китаю. Непосредственным поводом к волнениям стал арест властями земляка аксыйцев, депутата Азимбека Бекназарова.

Жертвами применения огнестрельного оружия стали шесть человек.
Ссылка: https://24.kg/vlast/146688/
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