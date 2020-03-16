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Власть

Россия обещает поставки ГСМ, продуктов питания и других товаров в обычном режиме

Состоялся телефонный разговор премьер-министра Кыргызстана Мухаммедкалыя Абылгазиева с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным.

По данным пресс-службы кабмина, обсуждены вопросы, связанные с эпидемией коронавирусной инфекции и мерах, предпринимаемых сторонами по недопущению ее дальнейшего распространения.

Стороны отметили важность координации и совместной работы, а также договорились обмениваться необходимой оперативной информацией и оказывать соответствующую поддержку.

В ходе разговора также было отмечено, что поставки ГСМ, продуктов питания и других товаров, импортируемых из Российской Федерации, будут осуществляться в обычном режиме.
Ссылка: https://24.kg/vlast/146666/
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