Россия обещает поставки ГСМ, продуктов питания и других товаров в обычном режиме

Состоялся телефонный разговор премьер-министра Кыргызстана Мухаммедкалыя Абылгазиева с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным.
По данным пресс-службы кабмина, обсуждены вопросы, связанные с эпидемией коронавирусной инфекции и мерах, предпринимаемых сторонами по недопущению ее дальнейшего распространения.
Стороны отметили важность координации и совместной работы, а также договорились обмениваться необходимой оперативной информацией и оказывать соответствующую поддержку.
В ходе разговора также было отмечено, что поставки ГСМ, продуктов питания и других товаров, импортируемых из Российской Федерации, будут осуществляться в обычном режиме.