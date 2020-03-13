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Власть

Сооронбай Жээнбеков и эмир Катара обсудили сотрудничество между странами

Состоялся телефонный разговор президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова с эмиром Катара шейхом Тамим бин Хамад Аль Тани. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента.

Отмечается, что главы государств обсудили актуальные вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества. Стороны наметили совместные планы на текущий год по наращиванию взаимодействия между двумя странами.

«Катарская сторона выразила готовность выделить грант для реализации социальных проектов в Кыргызстане, а также инвестировать в экономические проекты страны», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/vlast/146364/
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