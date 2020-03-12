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Власть

Вице-спикер предлагает покупать иностранную валюту, а не вывозить ее за рубеж

Сегодня на заседании Жогорку Кенеша вице-спикер Мирлан Бакиров призвал кыргызстанцев покупать иностранную валюту, а не вывозить ее за границу.

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По его словам, те же стройматериалы, сельхозпродукцию и другое отечественное производство нужно продавать за границу и привлекать валюту.

«Большой вклад в удержание курса валюты вносят мигранты своими переводами. В мае 2019 года Жогорку Кенеш принял поправки в Налоговый кодекс о том, что поставка кормов для сельскохозяйственной птицы и рыбы, произведенной налогоплательщиком сельхозпроизводителю, освобождается от НДС. Президент подписал его в июле. Но этот закон не работает. У нас есть около 200 рыбных хозяйств, которые производят от 5 тысяч до 50 тысяч тонн продукции. Если эти поправки заработают, производителям будет гораздо легче работать», — сказал Мирлан Бакиров.
Ссылка: https://24.kg/vlast/146271/
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