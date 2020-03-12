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Власть

Иса Омуркулов озаботился ценами на лекарства в аптеках: очень дорого

Сегодня на заседании парламента депутат Иса Омуркулов заявил, что ценовую политику на лекарства необходимо взять под строгий контроль.

По его словам, стоимость лекарств растет не ежемесячно, а еженедельно.

«Мы говорим о коронавирусе и вирусной опасности. Однако некоторые фармацевтические компании на этом наживаются. Это нужно взять на строгий контроль, потому что в каждой аптеке разные цены. Никто не контролирует срок годности этих лекарств. Бюджетники и пенсионеры не могут себе позволить покупать такие дорогие препараты», — сказал Иса Омуркулов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/146240/
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