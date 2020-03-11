В Кыргызстане хотят поднять зарплату библиотекарям, но пока не всем

Депутаты Жогорку Кенеша рассматривают во втором чтении изменения в Закон «О библиотечном деле».

По словам заместителя министра культуры, информации и туризма Нуржигита Кадырбекова, поправки касаются сотрудников национальных библиотек. После их принятия зарплаты вырастут в 1,8 раза.

Всего в Кыргызстане 1 тысяча 661 библиотека. В ведении Минкультуры находится 51, только у двух есть статус национальной.

Нуржигит Кадырбеков согласился с замечанием депутатов, что работники библиотек получают очень маленькие зарплаты, поэтому никто не хочет работать.

«Пока мы решили начать с повышения заработных плат сотрудникам национальных библиотек, а в дальнейшем — для остальных», — отметил он.

Замминистра не смог ответить на вопрос Алмазбека Эргешова, сколько средств потребуется для повышения и заложены ли они в бюджет. «Вопрос финансирования согласован с Минфином, но по тому, сколько средств потребуется, надо еще уточнить», — сказал чиновник.