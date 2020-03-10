В промзоне Баткена построят логистический центр, молокозавод и убойных цех

В промышленной зоне Баткена планируют построить логистический центр, молокоперерабатывающее предприятие, компанию по переработке урюка, стекольный и железобетонный заводы, а также убойный цех. Об этом стало известно сегодня во время рабочей поездки президента Сооронбая Жээнбекова в Баткенскую область.

Общая стоимость проекта по строительству логистического центра в Баткене составляет 46,5 миллиона сомов.

На его строительство предполагается частично привлечь средства Российско-Кыргызского фонда развития. Завершение проекта планируется в 2021 году. После открытия в логистическом центре сможет храниться до 1 тысячи тонн различной продукции. Завершение строительства предприятия по переработке урюка намечено на 2020-й, молокоперерабатывающего предприятия, стекольного завода и убойного цеха — на 2021 год, а железобетонного завода — на 2022-й.

«В беседе с местными жителями глава государства подчеркнул важность поддержки предпринимателей на местах и создания инфраструктуры для вывода отечественной продукции на зарубежные рынки, повышения конкурентоспособности продукции местных производителей, ее качества», — говорится в сообщении.