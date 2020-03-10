В Кыргызстане будут ежедневно мониторить запасы продуктов

Вице-премьер-министр Эркин Асрандиев поручил организовать штабы в районах и областях Кыргызстана и ежедневно проводить сбор и анализ запасов сельскохозяйственных продуктов, мониторинг цен. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата правительства.

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Эркин Асрандиев отметил, что главная задача штаба по реализации мер, направленных на минимизацию влияния последствий от распространения коронавирусной инфекции на экономическую ситуацию страны, — обеспечить стабильность на отечественном рынке.

«Целесообразно провести встречи с производителями, поставщиками, владельцами торговых розничных сетей и рынков на предмет обеспечения стабильных объемов производства, поставок и ценообразования. Нам важно знать об объемах сырья в наличии, контрактах на поставку, потребности в финансировании и необходимости в иностранной рабочей силе», — подчеркнул Эркин Асрандиев.

Вице-премьер-министр также заслушал отчет госорганов о запасах сельхозтоваров и продуктов питания и потребности в них населения.

«По предварительным данным, ситуация на отечественном рынке стабильная. Товары сельскохозяйственного значения имеются в достаточном количестве, а их импорт осуществляется в прежнем режиме. Стоить отметить, что с кыргызской стороны не введен какой-либо запрет на вывоз продукции. Вместе с тем ведется контроль за объемом вывоза товаров первой необходимости», — заключил Эркин Асрандиев.