20:06
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

Главы правительств Кыргызстана и России переговорили по телефону. О чем?

Состоялся телефонный разговор премьер-министра Кыргызстана Мухаммедкалыя Абылгазиева с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным.

По данным пресс-службы кабмина, стороны обсудили актуальные вопросы кыргызско-российских отношений и ход реализации совместных проектов в различных сферах.

Уточняется, что также было уделено внимание вопросам сотрудничества по линии Евразийского экономического союза, а также мероприятиям в рамках проведения перекрестного года двух стран.

Мухаммедкалый Абылгазиев и Михаил Мишустин обменялись мнениями о ситуации на валютном и нефтяном рынках, обсудив совместные действия по минимизации последствий складывающейся экономической конъюнктуры в мире.

Стороны выразили обоюдное стремление продолжить взаимовыгодное сотрудничество по всему спектру кыргызско-российских отношений в интересах народов двух государств. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/145966/
просмотров: 262
Версия для печати
Материалы по теме
Премьер поручил доработать план антикризисных мер из-за коронавируса
Узбекистан войдет в ЕАЭС в качестве наблюдателя
Правительство признало: экономика Кыргызстана несет потери из-за коронавируса
В Москве продают кыргызские паспорта. ГРС передала информацию в МВД
Перекрестный год. Сооронбай Жээнбеков встретился с Михаилом Мишустиным
Сооронбай Жээнбеков: Плюсы от ЕАЭС перекрывают негативные моменты
Премьер-министр и глава IFC обсудили будущее аэропортов Кыргызстана
Правительство будет жестко контролировать выдачу биометрических паспортов
День сурка премьер-министра Абылгазиева
Мухаммедкалый Абылгазиев: Недоверие к инвесторам — последствия ошибок прошлого
Популярные новости
Искендера Матраимова предлагают в&nbsp;совет по&nbsp;муниципальной и&nbsp;госслужбе Искендера Матраимова предлагают в совет по муниципальной и госслужбе
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;2-6 марта Кыргызстан: кадровые перестановки за 2-6 марта
Разгон марша за&nbsp;права женщин. Еще один депутат требует отставки главы МВД Разгон марша за права женщин. Еще один депутат требует отставки главы МВД
В&nbsp;Кыргызстане больше всего беженцев из&nbsp;Сирии и&nbsp;Афганистана В Кыргызстане больше всего беженцев из Сирии и Афганистана
Бизнес
Выгодные денежные SWIFT-переводы в&nbsp;Казахстан, Россию, Грузию и&nbsp;Узбекистан Выгодные денежные SWIFT-переводы в Казахстан, Россию, Грузию и Узбекистан
Почему важно помогать развитию бизнеса. 8&nbsp;вопросов банкиру Почему важно помогать развитию бизнеса. 8 вопросов банкиру
&laquo;1+1&raquo;: При покупке в&nbsp;O!Store одного аксессуара второй&nbsp;&mdash; В&nbsp;ПОДАРОК! «1+1»: При покупке в O!Store одного аксессуара второй — В ПОДАРОК!
UFC 248: Смотрите два титульных боя на&nbsp;UFC ТВ&nbsp;в&nbsp;это воскресенье&nbsp;&mdash; только в&nbsp;O!TV UFC 248: Смотрите два титульных боя на UFC ТВ в это воскресенье — только в O!TV
9 марта, понедельник
20:00
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень повышен во всех районах Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень повышен во всех...
19:44
Анализ на коронавирус у кыргызстанца с лайнера Diamond Princess отрицательный
19:32
Главы правительств Кыргызстана и России переговорили по телефону. О чем?
19:23
Как смартфоны и компьютеры превращают мозг в «свалку», объяснили японские врачи
19:01
Андрей Грозин: Ближе выборы в Кыргызстане — сильнее антикитайская риторика