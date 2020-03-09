Главы правительств Кыргызстана и России переговорили по телефону. О чем?

Состоялся телефонный разговор премьер-министра Кыргызстана Мухаммедкалыя Абылгазиева с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным.

По данным пресс-службы кабмина, стороны обсудили актуальные вопросы кыргызско-российских отношений и ход реализации совместных проектов в различных сферах.

Уточняется, что также было уделено внимание вопросам сотрудничества по линии Евразийского экономического союза, а также мероприятиям в рамках проведения перекрестного года двух стран.

Мухаммедкалый Абылгазиев и Михаил Мишустин обменялись мнениями о ситуации на валютном и нефтяном рынках, обсудив совместные действия по минимизации последствий складывающейся экономической конъюнктуры в мире.

Стороны выразили обоюдное стремление продолжить взаимовыгодное сотрудничество по всему спектру кыргызско-российских отношений в интересах народов двух государств.