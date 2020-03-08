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Власть

Президент поздравил женщин страны с 8 Марта

Президент Сооронбай Жээнбеков поздравил женщин Кыргызстана с Международным женским днем — 8 Марта.

«Женщины украшают нашу жизнь, привнося в нее гармонию и радость. Мы восхищаемся вашей красотой, нежностью, мудростью и милосердием. Наш народ свято хранит традицию уважения к Женщине-Матери. В настоящее время женщины активно участвуют в экономической, политической жизни общества, деятельности органов государственной власти и местного самоуправления. Они успешно трудятся во всех сферах деятельности и вносят весомый вклад в развитие нашей страны. Наши женщины по-прежнему несут на себе основную нагрузку по воспитанию детей. Дорогие женщины, защита материнства и детства всегда будет приоритетной задачей государственных органов. Все наши усилия направлены на улучшение условий жизни, чтобы наши женщины были уверены в завтрашнем дне и не беспокоились за будущее своих детей», — говорися в тексте.
Ссылка: https://24.kg/vlast/145820/
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