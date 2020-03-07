Президент встретился с семьей Чингиза Айтматова

Президент в преддверии Международного женского дня навестил семью Чингиза Айтматова. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата главы государства.

Отмечается, что Сооронбай Жээнбеков поздравил супругу писателя — Марию Айтматову с весенним праздником. Он пожелал ей крепкого здоровья и благополучия.

Глава государства в домашней обстановке пообщался с близкими Айтматова. Сын писателя Эльдар Айтматов рассказал о планах по реконструкции дома-музея Чингиза Айтматова, а также о текущей деятельности и планах Национальной академии «Манас» и Айтматова, вице-президентом которой он является.