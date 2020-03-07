Эркин Асрандиев: В Кыргызстане есть достаточный запас продуктов

«В стране имеется достаточный запас продуктов питания. Оснований для беспокойства нет», — заявил вице-премьер-министр Эркин Асрандиев на рабочем совещании по вопросу влияния коронавирусной инфекции на экономическую ситуацию в стране.

По его словам, ведется анализ возможного влияния коронавируса на экономику Кыргызстана. Но сейчас в стране имеется необходимый запас продуктов питания, достаточный для покрытия возникающего спроса. Вместе с этим уполномоченными государственными органами осуществляется мониторинг цен на продуктовых рынках и в розничной сети. Временное закрытие границ с Китаем пока не повлияло на ситуацию с продовольственной безопасностью, так как импорт из этой страны составлял всего 3 процента из всего объема ввозимых продуктов.

«Товары народного потребления к нам в основном поступали из Китая. Из-за вспышки коронавируса заводы остановили работу. Но уже сегодня стало известно, что многие предприятия возобновили работу и скоро начнут поставлять свою продукцию, в том числе и на экспорт. Сейчас мы сверяемся с нашими производственниками на предмет наличия запасов сырья и фурнитуры. К примеру, в легкой промышленности сырья хватит как минимум на два месяца. К моменту, когда сырье закончится, поставка необходимых материалов из Китая уже возобновится», — заверил Эркин Асрандиев.

Кыргызстан не вводил ограничений на грузоперевозки из Китая в связи со вспышкой эпидемии коронавируса.

«Были усилены меры контроля за перевозимыми грузами для предупреждения завоза и распространения коронавируса при перемещении товаров через госграницу. Это касается всех видов перевозок, в том числе и железнодорожных. Снижение объемов перевозок железнодорожным транспортом вызвано, прежде всего, ограничением перевозок в самом Китае. На сегодня на севере КНР восстановлена отправка грузовых поездов в Европу и Центральную Азию в штатном режиме», — заключил вице-премьер.