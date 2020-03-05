16:30
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

Зеленая река Аламедин. По предварительным данным, в воду попал краситель

По предварительной информации, вода в реке Аламедин стала зеленой из-за пищевого красителя. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил заместитель председателя Госэкотехинспекции Расул Артыкбаев.

Он отметил, что сразу после поступления сигнала об окрашивании воды была создана рабочая группа, в которую вошли представители Минздрава, МЧС, других государственных и муниципальных органов.

«Сотрудники санэпидемстанции и лабораторий других ведомств взяли анализы воды для проведения лабораторных исследований. По предварительным данным, есть превышение по содержанию нитратов и нитритов», — сказал Расул Артыкбаев.

По его словам, параллельно велась работа по определению места, откуда в реку могли попасть химикаты. «На территории Ала-Арчинского айыл окмоту обнаружен участок, там готовили место для ведения торговли и незаконно установили некоторые элементы», — подчеркнул он.

Зампредседателя Госэкотехинспекции добавил, что сейчас проводятся повторные лабораторные анализы. Спикер Дастанбек Джумабеков заявил, что правоохранительные органы установят, было ли окрашивание реки случайным или это чей-то умысел.

Видео окрашенной воды в реке Аламедин появилось в соцсетях 29 февраля. В мэрии Бишкека заявили, что это фейк, а полномочный представитель правительства в Чуйской области Алтынбек Намазалиев — что вода действительно была зеленой. К проверке подключились специалисты МЧС.
Ссылка: https://24.kg/vlast/145618/
просмотров: 256
Версия для печати
Материалы по теме
Зеленая река Аламедин: к проверке подключились специалисты МЧС
Зеленая река Аламедин: фейк или не фейк? Чиновники опровергают друг друга
Зеленая вода в реке Аламедин — фейк
Популярные новости
Сооронбай Жээнбеков прокомментировал митинг в&nbsp;поддержку Садыра Жапарова Сооронбай Жээнбеков прокомментировал митинг в поддержку Садыра Жапарова
Опять оговорка? Спикер заявил о&nbsp;пунктуальности законов, имея в&nbsp;виду актуальность Опять оговорка? Спикер заявил о пунктуальности законов, имея в виду актуальность
Асылбек Жээнбеков знает, кто выступает против мусороперерабатывающего завода Асылбек Жээнбеков знает, кто выступает против мусороперерабатывающего завода
Обещания &laquo;Бир Бола&raquo; и&nbsp;&laquo;Ата Мекена&raquo;. Хотели как лучше, а&nbsp;получилось... Обещания «Бир Бола» и «Ата Мекена». Хотели как лучше, а получилось...
Бизнес
Купи смартфон Samsung в&nbsp;O!Store, получи Power Bank в&nbsp;подарок! Купи смартфон Samsung в O!Store, получи Power Bank в подарок!
ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; продолжает строительство высокоскоростных оптических сетей ОАО «Кыргызтелеком» продолжает строительство высокоскоростных оптических сетей
Выборы-2020. Вниманию политических партий Выборы-2020. Вниманию политических партий
Чаарат: экологические показатели в&nbsp;пределах нормы Чаарат: экологические показатели в пределах нормы
5 марта, четверг
16:26
Подсудимого Мээрбека Мискенбаева удалили из зала суда по кой-ташским событиям Подсудимого Мээрбека Мискенбаева удалили из зала суда п...
16:03
Зеленая река Аламедин. По предварительным данным, в воду попал краситель
16:01
Депутаты кенеша Кара-Балты просят обратить внимание на проблемы города
16:01
Бишкекчане подозревают у депутатов неизвестный вирус обещаний. Опрос горожан
15:43
Подсудимые по кой-ташским событиям ходатайствуют об открытом процессе