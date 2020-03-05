Зеленая река Аламедин. По предварительным данным, в воду попал краситель

По предварительной информации, вода в реке Аламедин стала зеленой из-за пищевого красителя. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил заместитель председателя Госэкотехинспекции Расул Артыкбаев.

Он отметил, что сразу после поступления сигнала об окрашивании воды была создана рабочая группа, в которую вошли представители Минздрава, МЧС, других государственных и муниципальных органов.

«Сотрудники санэпидемстанции и лабораторий других ведомств взяли анализы воды для проведения лабораторных исследований. По предварительным данным, есть превышение по содержанию нитратов и нитритов», — сказал Расул Артыкбаев.

По его словам, параллельно велась работа по определению места, откуда в реку могли попасть химикаты. «На территории Ала-Арчинского айыл окмоту обнаружен участок, там готовили место для ведения торговли и незаконно установили некоторые элементы», — подчеркнул он.

Зампредседателя Госэкотехинспекции добавил, что сейчас проводятся повторные лабораторные анализы. Спикер Дастанбек Джумабеков заявил, что правоохранительные органы установят, было ли окрашивание реки случайным или это чей-то умысел.

Видео окрашенной воды в реке Аламедин появилось в соцсетях 29 февраля. В мэрии Бишкека заявили, что это фейк, а полномочный представитель правительства в Чуйской области Алтынбек Намазалиев — что вода действительно была зеленой. К проверке подключились специалисты МЧС.