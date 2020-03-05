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Власть

Депутаты кенеша Кара-Балты просят обратить внимание на проблемы города

Депутаты кенеша Кара-Балты просят обратить внимание на проблемы города. Об этом они сегодня сообщили на пресс-конференции.

По словам депутата Азима Боромбаева, мэр города Данияр Шабданов и структурные подразделения муниципалитета не отчитываются о своей работе. В результате депутаты не знают, как и куда расходуют средства бюджета. Кроме того, есть информация о зарегистрированных досудебных производствах по тендерам мэрии.

«Мы не можем добиться справедливости. Мэр города Данияр Шабданов не отчитывается перед депутатами. Мы хотели поставить вопрос о выражении ему вотума недоверия. Для этого нужен 21 голос, но против мэра выступили только 16 человек. Поэтому мы обращаемся к президенту с просьбой обратить внимание на происходящее в городе, отстранить мэра Данияра Шабданова от должности хотя бы на время досудебного производства», — подчеркнул Азим Боромбаев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/145615/
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