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Власть

Искендера Матраимова предлагают в совет по муниципальной и госслужбе

В Жогорку Кенеше определяют кандидатуры в совет по государственной гражданской и муниципальной службам.

Депутат Зиядин Жамалдинов поинтересовался у коллег, кроме Искендера Матраимова, представителя от Жогорку Кенеша в состав совета нет?

Спикер Дастанбек Джумабеков ответил, что это решение лидеров фракций, входящих в коалицию большинства.

От оппозиции в совет были предложены кандидатуры Сайдулы Нышанова и Зиядина Жамалдинова. Последний взял самоотвод, аргументировав, что уже был в составе этого совета.

В итоге проект постановления о назначении представителей отправлен на голосование.

Отметим, что этот совет является коллегиальным органом, формирующим стратегию развития государственной гражданской и муниципальной служб.

Совет регулирует вопросы формирования политики муниципальной службы на основе принципа разграничения функций и полномочий государственных органов и органов местного самоуправления, установленных Конституцией.
Ссылка: https://24.kg/vlast/145598/
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