Коалиция большинства ЖК выбрала кандидатов в Совет по отбору судей

Заместитель председателя Совета по отбору судей Тилектеш Бегалиев намерен покинуть свой пост. Об этом на заседании коалиции парламентского большинства сообщил ее глава Иса Омуркулов.

Он отметил, что поступило заявление Тилектеша Бегалиева о досрочном сложении полномочий.

Кандидаты — Нурия Сатыбаева, Алтынбек Тумонов, Марлен Тентемишов, Марсбек Жакыпов представили свои биографии. Иса Омуркулов напомнил, что по регламенту должно быть тайное голосование.

В итоге депутаты поддержали Марлена Тентемишова и Алтынбека Тумонова. Отметим, что меньше всего голосов «за» получила Нурия Сатыбаева — 14 голосов из 71.