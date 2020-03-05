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Власть

Закон об отчете НПО. Карамат Орозова по ошибке проголосовала за

Сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутат Карамат Орозова заявила, что ошибочно проголосовала за законопроект, обязывающий некоммерческие организации отчитываться об источниках финансирования.

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«На самом деле я против, ко второму чтению объясню, почему», — сказала она.

Напомним, что накануне сто депутатов парламента проголосовали за законопроект.

Представители гражданского сектора назвали эти поправки дискриминационными и попросили инициаторов отозвать его

Это не первая попытка ввести дополнительные рычаги контроля над НПО. В 2016-м парламент отклонил в режиме третьего чтения законопроект об иностранных агентах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/145552/
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