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Власть

Мало штрафуете. Депутат раскритиковал Госантимонополию

В 2019 году в Госагентство антимонопольного регулирования поступило 329 жалоб о нарушениях прав потребителей. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил глава ведомства Шухрат Сабиров.

По его словам, в ходе проверки сотрудники Госантимонополии вынесли 193 предписания по нарушениям законов. Нарушителей оштрафовали на 280 тысяч сомов.

«Всего по стране работает 15 сотрудников Госантимонополии. В среднем они получают по 15 тысяч сомов. Штраф для физических лиц составляет 5 тысяч сомов, для юридических — 17 тысяч», — сказал Шухрат Сабиров.

Депутат Аалы Карашев заявил, что в год на зарплату сотрудников уходит около 2 миллионов сомов. Однако в госказну поступает мало денег от штрафов.

«Ваша прибыль государству составляет всего 280 тысяч сомов. У вас что, нет прав? Оказывается, все у нас хорошо и права потребителей защищают 15 человек. Сегодня в аптеках прочесть инструкцию к лекарствам невозможно, не то, что пожилые, молодые не могут. Здесь тоже нарушаются права потребителей. Даже на порошке то, что написано, не получается прочесть. Зато вы только предписания выносите. Дайте предложение по увеличению ваших полномочий», — сказал нардеп.
Ссылка: https://24.kg/vlast/145505/
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