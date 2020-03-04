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Власть

С начала года Нацбанк потратил $86 миллионов на интервенции

За два месяца 2020 года Национальный банк Кыргызстана провел интервенции по продаже долларов на сумму $86 миллионов. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил глава Нацбанка Толкунбек Абдыгулов.

По его словам, в 2019-м финансовый регулятор провел интервенции на сумму $151 миллион.

«Мы не держим курс сома. Политика Национального банка такова, что нацвалюта в свободном плавании. Цена определяется спросом и предложением. Нацбанк проводит интервенции, когда есть острая необходимость и угроза повышения или понижения курса, а также дефицит валюты», — сказал Толкунбек Абдыгулов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/145497/
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