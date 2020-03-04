В Кыргызстане на официальном учете состоит больше 76 тысяч безработных

В Кыргызстане на официальном учете состоит 76 тысяч 100 безработных граждан. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил заместитель министра труда и социального развития Камалдин Токтосартов.

По его словам, от общего числа безработных 23 тысячи 100 человек — молодые люди до 28 лет.

«Мы совместно с вузами проводим ярмарки вакансий раз в месяц. Туда приглашают безработных, студентов. Но мы не только предоставляем работу, но и предлагаем учебу. На таких мероприятиях вузы дают информацию о профессиях, которым они обучают. Рынок труда сам определяет, какие профессии сейчас актуальны», — сказал Камалдин Токтосартов.

Замминистра добавил, что в 2019 году на общественные работы направили 17 тысяч 900 человек, из которых 4 тысячи — молодежь. С учета по безработице снято 33 тысячи человек, из которых 335 — молодежь.