Штаб Дональда Трампа подал в суд на The Washington Post, обвинив в клевете

Штаб кампании по переизбранию на второй срок действующего президента США Дональда Трампа подал в суд на газету The Washington Post, обвинив издание в клевете. Об этом сообщила газета The Hill.

Иск подали вчера в суд столичного округа Колумбия. По мнению представителей штаба, газета в двух статьях в июне 2019 года сознательно приводила заведомо ложные данные, касавшиеся утверждений о связях предвыборного штаба с Россией и приписываемых Москве попыток повлиять на американский избирательный процесс в 2016 году.

Кампания понесла ущерб, исчисляемый миллионами долларов, конкретную сумму предстоит определить суду. Представители Дональда Трампа

Ранее штаб подал аналогичную исковую жалобу на газету The New York Times. Позднее президент пообещал, что продолжит подавать в суд на СМИ, которые распространяют материалы с клеветой в его адрес.

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Вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году России инкриминируют спецслужбы США. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года спецпрокурор США Роберт Мюллер.

В частности, он расследовал предполагаемый сговор между властями РФ и республиканцем Дональдом Трампом. В итоге Роберт Мюллер признал, что сговора не было. Дональд Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала выводы о попытках повлиять на ход выборов в США, отметил ТАСС.