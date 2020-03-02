Назначать пособие по месту обращения, а не жительства предлагают депутаты

Назначать государственные пособия по месту обращения граждан, а не месту жительства или регистрации предлагают в Жогорку Кенеше. Законопроект группа депутатов вынесла на общественное обсуждение.

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Как отмечено в справке-обосновании, предлагаемая норма позволит охватить государственными пособиями внутренних мигрантов.

В документе говорится, что на территории практически всех областей есть новостройки, не имеющие статуса административно-территориальной единицы (нелегализованные новостройки). Кроме того, внутренние мигранты проживают на дачных участках.

«Если социально уязвимые слои населения проживают в таких новостройках или дачных участках, они не могут зарегистрироваться по месту пребывания и представить документ, подтверждающий действительность их проживания на определенной территории. Это приводит к тому, что бедные семьи не имеют доступа к государственным пособиям», — говорится в документе.

Депутаты предложили включить норму, что при оформлении пособия заявитель не должен представлять справку о фактическом месте проживания.

Исключение составляют граждане (семьи), проживающие в населенных пунктах, в которых установлены размеры коэффициентов доплат к заработной плате и другим социальным выплатам. Начисление пособий идет с его учетом.

«Данные заявителей будут запрашивать с использованием возможностей цифровизации государственных услуг по их персональным идентификационным номерам в рамках межведомственного электронного взаимодействия», — отмечается в документе.