21:29
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

Назначать пособие по месту обращения, а не жительства предлагают депутаты

Назначать государственные пособия по месту обращения граждан, а не месту жительства или регистрации предлагают в Жогорку Кенеше. Законопроект группа депутатов вынесла на общественное обсуждение.

Читайте по теме
Восемь справок для назначения пособий исключило Минсоцразвития

Как отмечено в справке-обосновании, предлагаемая норма позволит охватить государственными пособиями внутренних мигрантов.

В документе говорится, что на территории практически всех областей есть новостройки, не имеющие статуса административно-территориальной единицы (нелегализованные новостройки). Кроме того, внутренние мигранты проживают на дачных участках.

«Если социально уязвимые слои населения проживают в таких новостройках или дачных участках, они не могут зарегистрироваться по месту пребывания и представить документ, подтверждающий действительность их проживания на определенной территории. Это приводит к тому, что бедные семьи не имеют доступа к государственным пособиям», — говорится в документе.

Депутаты предложили включить норму, что при оформлении пособия заявитель не должен представлять справку о фактическом месте проживания.

Исключение составляют граждане (семьи), проживающие в населенных пунктах, в которых установлены размеры коэффициентов доплат к заработной плате и другим социальным выплатам. Начисление пособий идет с его учетом.

«Данные заявителей будут запрашивать с использованием возможностей цифровизации государственных услуг по их персональным идентификационным номерам в рамках межведомственного электронного взаимодействия», — отмечается в документе.
Ссылка: https://24.kg/vlast/145188/
просмотров: 178
Версия для печати
Материалы по теме
Цифра дня. 563,6 тысячи человек получают государственные пособия в Кыргызстане
Восемь справок для назначения пособий исключило Минсоцразвития
Родила тройню — получи 150 тысяч сомов. Такое решение подписал премьер-министр
Пособие «балага жолок» предлагают выплачивать всем детям, кроме богатых
В Кыргызстане предлагают платить пособия всем детям, кроме богатых семей
Социальный контракт. В Кыргызстане малоимущие смогут получать до 100 тысяч сомов
В Кыргызстане предлагают упростить получение госпособий для жителей новостроек
«Балага суйунчу». Пособие можно получить через два дня после подачи заявления
Цифра дня. В Кыргызстане 159,7 тысячи человек получают пособие «уй-булого комок»
Кыргызстанцы с инвалидностью до сих пор не получили пособия за январь
Популярные новости
Интервью Сооронбая Жээнбекова российским журналистам. О&nbsp;чем рассказал президент Интервью Сооронбая Жээнбекова российским журналистам. О чем рассказал президент
Временно ограничено пересечение границы Кыргызстана по&nbsp;ID-картам Временно ограничено пересечение границы Кыргызстана по ID-картам
Ирина Карамушкина предложила отпустить Алмазбека Атамбаева, а&nbsp;ее&nbsp;посадить Ирина Карамушкина предложила отпустить Алмазбека Атамбаева, а ее посадить
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;24-28 февраля Кыргызстан: кадровые перестановки за 24-28 февраля
Бизнес
Открылся новый O!Store в Dordoi Plaza 2 Открылся новый O!Store в Dordoi Plaza 2
Иммунная система сама может справиться с&nbsp;онкологией Иммунная система сама может справиться с онкологией
Nitro&nbsp;&mdash; официальный энергетик национальной сборной&nbsp;КР в&nbsp;2020 году Nitro — официальный энергетик национальной сборной КР в 2020 году
Аскар Кутанов: &laquo;Акнет&raquo; работает прозрачно, и&nbsp;никакого рейдерства не&nbsp;было Аскар Кутанов: «Акнет» работает прозрачно, и никакого рейдерства не было
2 марта, понедельник
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 3 марта: местами дожди Прогноз погоды в Кыргызстане на 3 марта: местами дожди
20:58
Два сотрудника милиции обратились в больницу с ушибами
20:41
Назначать пособие по месту обращения, а не жительства предлагают депутаты
20:35
С площади Ала-Тоо вывезли около тонны мусора
20:32
Митинг в поддержку Садыра Жапарова. Милиция задержала около 20 человек