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Власть

Асылбек Жээнбеков знает, кто выступает против мусороперерабатывающего завода

Есть силы, препятствующие строительству мусора сортировочного и перерабатывающего завода. Об этом на заседании парламентского комитета по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию заявил депутат Асылбек Жээнбеков.

По его словам, мусорный полигон в Бишкеке приносит огромные доходы некоторым лицам.

«Есть люди и силы, которые не заинтересованы в строительстве завода, потому что они получают доход от полигона. Среди них есть и чиновники в мэрии, и другие лица, которые в течение нескольких лет тормозят строительство мусороперерабатывающего завода. Надеюсь, в этот раз удастся завершить проект», — отметил Асылбек Жээнбеков.

В мэрии столицы заявили, что к концу 2020 года завод запустят.
Ссылка: https://24.kg/vlast/145185/
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