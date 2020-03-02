Асылбек Жээнбеков знает, кто выступает против мусороперерабатывающего завода

Есть силы, препятствующие строительству мусора сортировочного и перерабатывающего завода. Об этом на заседании парламентского комитета по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию заявил депутат Асылбек Жээнбеков.

По его словам, мусорный полигон в Бишкеке приносит огромные доходы некоторым лицам.

«Есть люди и силы, которые не заинтересованы в строительстве завода, потому что они получают доход от полигона. Среди них есть и чиновники в мэрии, и другие лица, которые в течение нескольких лет тормозят строительство мусороперерабатывающего завода. Надеюсь, в этот раз удастся завершить проект», — отметил Асылбек Жээнбеков.

В мэрии столицы заявили, что к концу 2020 года завод запустят.